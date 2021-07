Un retour parmi l’élite 48 ans plus tard, et face à Anderlecht, qui plus est, devrait être source de stress pour un club. Pas pour l’Union saint-gilloise.

Le club bruxellois, invaincu durant ses neuf matchs de préparation, a préparé cette rencontre de manière sereine dans les belles installations de son centre d’entraînement, à Lier.

Avec confiance et bonne humeur, à l’image de son coach, Felice Mazzù, qui fera lui aussi son retour au plus haut niveau. Avant le derby, le T1 unioniste fait le point sur les ambitions de son club, son expérience à Genk et ses objectifs pour le futur. Entretien.