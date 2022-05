Assurée de la deuxième place depuis sa victoire à Anderlecht (0-2), l'Union accueille l'Antwerp sans pression. Les joueurs, qui s'entraînaient ce vendredi après-midi, ont pu profiter de quatre jours de congé pour recharger leurs batteries avant la dernière échéance de la saison. "Il fallait les féliciter pour l'objectif atteint même si ce n'était pas cet objectif-là qu'on visait en début de playoffs, lance Felice Mazzù. Désormais, il ne faut plus commencer les discours par "c'est dommage, nous sommes passés à côté du titre". Il faut au contraire mettre en avant le fait que l'Union, qui était en D1B la saison dernière, est qualifiée pour l'Europa League. Il ne faut plus ressasser la déception qui doit être dernière nous maintenant. Nous allons jouer les barrages de la Ligue des Champions et nous sommes assurés d'être européens au moins jusqu'en décembre... C'est quand même quelque chose d'exceptionnel."

Dans cet esprit, une fête sera organisée à la fin de la rencontre de ce dimanche avec des DJ's et une after party au Club House, le bar du Stade Marien. "Nous devons être dans une période euphorique, il faut en profiter. Toute cette énergie positive doit être transmise à tous, c'est le moment d'être heureux."

Pour ce match, Mazzù pourra compter sur l'intégralité de son groupe, hormis Senne Lynen (genou), malgré "quelques petits bobos à gauche et à droite". Le T1 unioniste pourrait décider de titulariser certains joueurs en manque de temps de jeu. "Si des joueurs seront sur le terrain, c'est qu'ils le méritent et non pas pour faire plaisir. Un groupe vit bien grâce aux joueurs qui ne jouent pas. Ceux qui ont eu moins de temps de jeu ont été très importants cette saison. Je pourrais donc donner du temps de jeu à certains si cela ne perturbe pas l'équilibre de l'équipe et le système de jeu."