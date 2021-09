Les Bruxellois sont attendus au tournant après leur début de saison de rêve.

Personne n’attendait l’Union en tête du classement après six journées de championnat. Mais les Bruxellois ont déjoué tous les pronostics malgré un calendrier loin d’être abordable.

Grâce à une victoire d’entrée de jeu chez le voisin anderlechtois, l’équipe de Felice Mazzù a bien lancé son retour parmi l’élite avant d’enchaîner avec un ensemble de prestations convaincantes face à des formations comme le Club Bruges ou récemment contre le Standard.

Avec la meilleure attaque de Pro League mais aussi la meilleure défense, l’attention est mise sur un club qui a changé de statut en seulement quelques semaines. "Quand on se remémore où était l’Union il y a deux ou cinq ans, c’est vrai que le club est beaucoup plus mis en vitrine, avance Felice Mazzù. Quand tout va bien, le statut d’un club de football change rapidement. Mais quand tout va mal, il rechange aussi vite… C’est donc important de rester intelligent, garder les pieds sur terre tout en profitant des bons moments que nous sommes en train de vivre. Il faudra être prêt à afficher une bonne attitude quand nous serons plus bas au classement car cela va arriver."

(...)