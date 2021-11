Cette journée n'est pas une journée comme une autre. Les sourires étaient bien présents au centre d'entrainement de l'Union Saint-Gilloise à Lierre. Et pour cause, ce 5 novembre restera marqué par la sélection de Dante Vanzeir chez les Diables rouges. Avant d’évoquer le match face aux Zèbres et ses retrouvailles avec le Sporting, Felice Mazzù est brièvement revenu sur l’info du jour dans les rangs unionistes. "Nous sommes tous très fiers de lui, c’est exceptionnel et il le mérite amplement. Cette sélection est une récompense pour chaque joueur du groupe. La réaction que l’équipe a eu en l'apprenant était extraordinaire."

Après ce volet international, le T1 de la Butte est revenu sur le match du haut de tableau face au Sporting Charleroi, un club qui l'a marqué tout au long de son parcours chez les Zèbres. "Je me suis professionnalisé et j’ai grandi dans ce milieu pro grâce à Charleroi. C’est sûr que c’est un match spécial face à un adversaire spécial mais j'ai préparé cette partie comme les autres. Il faudra aborder cette rencontre de la même façon, c’est-à-dire avec la même envie de gagner tout en sachant qu’on va jouer, encore une fois, face à l’une des meilleures équipes de la série actuellement. On sait que les ambitions et les objectifs du Sporting ne sont pas les nôtres, ils sont énormes. Ils ont des ambitions pour jouer le haut de tableau et ce n’est pas une obligation chez nous même si on veut y arriver. Demain (NdlR : samedi), on apprendra encore des choses contre l’une des meilleures équipes de D1A."

Mais quel visage de Charleroi verra-t-on au Parc Duden ce samedi soir ? "Le club a montré plusieurs facettes depuis le début de saison. Cependant, c’est une équipe qui aime bien évoluer avec un bloc médian bien compact et qui punit dans ses transitions. Il faudra donc faire attention à ça", relevait Felice Mazzù d’un point de vue tactique. "Contre Seraing et Eupen, les Carolos ont plus laissé le ballon à l’adversaire. On verra si c’est dans cette optique-là qu’ils joueront. En tout cas, je suis certain qu’ils viendront avec le but de prendre les trois points chez nous."

Les Saint-Gillois sortent d’une très belle semaine après cette victoire au forceps à Gand. Le groupe est donc mentalement prêt à affronter un autre gros morceau du championnat. Ce dernier est au complet et seul Senne Lynen, blessé pour plusieurs mois, sera absent pour cette rencontre d’avant trêve internationale.