Si les avants de Genk et de l’Union n’avaient pas manqué autant d’opportunités face au but, le marquoir de la Cegeka Arena aurait pu afficher un beau 2-2 à la pause. Voire plus encore. Mais les deux formations ont fait durer le plaisir. Tant mieux pour la bonne dizaine de milliers de supporters qui a pu apprécier le spectacle proposé par les deux formations dira-t-on… Ce match, très ouvert offensivement de part et d’autre, a été très disputé malgré la supériorité des Genkois sur la pelouse, dans le jeu.