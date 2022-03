La scène a lieu vendredi dernier sur la pelouse de Louvain. Après leur large victoire (1-4), les Unionistes sont réunis autour de Felice Mazzù qui prend la parole, tout sourire : "Do you want one day ? Do you want two ? Do you want three ?" Après la belle performance, le coach a décidé de donner trois jours de congé à son groupe qui exulte. Une manière de récompenser ses joueurs, comme il le fait souvent après une victoire, qui fait partie de la "méthode Mazzù". Focus sur le people management d’un homme qui n’a que très peu changé son fusil d’épaule depuis son passage au White Star (D2) il y a plus de dix ans.

Vraie relation entraîneur-joueurs Jérémy Serwy a 23 ans quand il fait la rencontre de Felice Mazzù, prêté six mois par Zulte Waregem à Woluwé. Très rapidement, le joueur formé à Charleroi est séduit par la communication de son coach. "C’est une personne avec qui on pouvait discuter de football mais aussi de la vie, explique Serwy. (...)