Felice Mazzù n’aurait pas pu rêver mieux comme scénario pour son grand retour en D1A. 619 jours après son dernier match entraîné dans l’élite (une défaite 0-2 de Genk face à La Gantoise), l’homme fort de la maison unioniste a offert un précieux succès à tout le clan unioniste.

Forcément, le coach avait affiché son plus beau sourire au coup de sifflet final. Il a d’ailleurs célébré la victoire de son club en se retournant face au public du Lotto Park et en levant les bras. Comme il le faisait si souvent lors de sa période chez les Zèbres.

En conférence de presse, Mazzù avait déjà relâché un peu la pression et se voulait plus mesuré. "On va savourer jusqu’à lundi matin le succès. On passera ensuite au match de Bruges", expliquait-il en rigolant.

Un onze complet de D1B

Petite surprise au coup d’envoi. Felice Mazzù n’alignait aucun de ses renforts. Le T1 saint-gillois faisait donc confiance à 100 % à ce qu’il a pu aligner en D1B la saison passée. "D’une part, les nouveaux joueurs n’ont pas la capacité physique pour tenir le coup en commençant une rencontre. Je parle bien actuellement et non dans les semaines qui viennent. Et puis, quand tu es champion dans la division inférieure et que tu n’es battu que deux fois sur une saison, on peut dire que les gars présents dans le noyau depuis l’année dernière maîtrisent le système. C’était bien de démarrer ce championnat de la sorte avec cette équipe", expliquait le T1 unioniste.

Pourtant, à quelques exceptions près, le onze de base de l’Union saint-gilloise était le même que celui ayant pris l’eau en Coupe contre le RSCA en février dernier (0-5). "Il n’y a pas beaucoup de paramètres différents par rapport à cette débâcle. J’ai envie de dire qu’on a avancé en maturité. Pour revenir à ce match de Coupe, dès qu’on a pris le premier but, on a manqué d’expérience et on a impérativement voulu égaliser en se jetant dans la gueule du loup. On a expliqué cette fois-ci que si Anderlecht menait au score, qu’il ne fallait pas paniquer, qu’on devait avoir plus de logique et d’organisation que lors de la dernière confrontation."

En première période, le club de la Butte a joué de chance. Sous pression en début de match, les Saint-Gillois sont parvenus à punir Anderlecht sur l’une de leurs seules occasions. Les Anderlechtois ont répliqué dans les arrêts de jeu. "Psychologiquement, c’est dur de prendre un but à ce moment-là. On a dû travailler là-dessus à la pause avant de remonter sur la pelouse. On a repensé à ce qui s’est passé en Coupe. On a parlé. Les joueurs ont réagi de la plus belle des manières. Notre efficacité était parfaite et on peut se montrer d’autant plus heureux en sachant que nous n’avons pratiquement pas concédé d’occasions face à cette très bonne équipe. Moris a dû principalement intervenir dans les airs mais c’est tout… Une chose est sûre, on ne va pas s’emballer car nous sommes encore nulle part."

Cette première victoire en D1A de la saison 2021-2022, décrochée après tant d’années compliquées dans un derby historique, a forcément ravi les fans jaunes et bleus.

Pour marquer le coup, ils ont décidé d’attendre leurs idoles devant le stade Joseph Marien. Le tout dans une ambiance de folie pour continuer cette soirée idyllique qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

"Nous avons beaucoup parlé avec Undav"

Avec deux buts à son actif, Deniz Undav a été l’un des grands artisans de la victoire unioniste ce dimanche soir.

Le joueur de 24 ans, arrivé à Bruxelles durant l’été 2020, continue sur sa lancée après une grosse saison en Division 1B (17 buts et 5 assists) et une bonne préparation estivale. "Il y a Undav mais c’est tout le groupe qui l’a fait, explique Felice Mazzù. Mais il est vrai que Deniz a connu des difficultés au niveau mental en début de saison dernière. Quand un joueur arrive d’un autre pays et d’une autre culture, il lui faut du temps pour s’adapter que cela soit au niveau des infrastructures ou encore concernant l’alimentation. Nous avons beaucoup parlé avec Deniz et la diététicienne du club à ce sujet car il avait certaines mauvaises habitudes qu’on a voulu lui enlever. Il est aussi arrivé tout seul alors que sa femme, avec qui il s’est marié, est désormais présente à ses côtés. Ce sont des paramètres à prendre en compte quand on analyse la forme d’un joueur arrivant d’un autre pays."