Le point décroché dans l’antre limbourgeois sonnait comme une victoire dans les têtes unionistes. La façon dont le groupe saint-gillois a célébré la tête de l’égalisation de Deniz Undav dans les arrêts de jeu en disait long sur l’état d’esprit du groupe unioniste.

Faire ce qu’a accompli le matricule 10 à Genk (NdlR : mené 1-0 à dix contre onze), peu d’équipes y arriveront. Felice Mazzù en était bien conscient en fin de partie et était très fier de la prestation XXL de ses joueurs.

"C’est bien de repartir avec un point contre la meilleure équipe du championnat d’un point de vue individuel. On savait qu’on allait souffrir à Genk et cela s’est vérifié pendant la partie. Malgré tout, on s’est créé de belles situations de but en première mi-temps et on aurait pu marquer. Mener, je ne sais pas, mais ne fût-ce que marquer une fois ou deux. Nous n’avons pas assez osé", racontait le T1 de l’Union.

Fameusement bougés tout au long de la partie, les Unionistes ont finalement été récompensés de leurs efforts. Des efforts individuels qui ont poussé les Saint-Gillois à courir une dizaine de kilomètres en plus que leurs homologues de Genk. Et ce sont ces détails-là qui ont fait la différence face à Genk.

"Mon équipe est encore en phase d’apprentissage dans cette Division 1A. Bon nombre de joueurs chez nous n’ont jamais eu l’opportunité d’évoluer devant tant de fans. On a eu des difficultés à cause de cela à Malines et nous avons perdu. Mais grâce à notre volonté et notre caractère, nous sommes restés dans le match. Je pense même que nous avons été meilleurs à dix contre onze, après le carton rouge de Jonas Bager. Paradoxalement, nous nous sommes créé pas mal de situations avec un homme de moins. C’est tout simplement dû à l’état d’esprit des joueurs. Ils ont fait de nombreux sacrifices pendant toute la rencontre et ils ont été récompensés de tout cela. Avec une défaite, le groupe aurait pris un énorme coup au moral. On repart avec un point et je pense pouvoir affirmer que ce point est logique finalement au vu des occasions créées dans chaque camp."