Mardi en fin de matinée, la nouvelle est tombée : malgré sa grosse saison à l'Union, Casper Nielsen n'était pas repris par Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, en équipe nationale. Une petite surprise tant le milieu de terrain avait atteint un haut niveau depuis le début de la saison. "Je suis personnellement très déçu de cela, avance Felice Mazzù en conférence de presse. Casper est pour moi l'un des trois meilleurs voire le meilleur numéro 6 en Belgique cette saison au sin d'une équipe qui est en tête du championnat. C'est donc dommage de ne pas le voir sélectionné. Mais ce n'est pas une critique, je ne sais pas comment le sélectionneur danois travaille. Et il y a une grosse concurrence à son poste."

Malgré la nouvelle, Nielsen n'a pas montré de signes de frustration cette semaine à l'entraînement. "C'est un guerrier qui a un moral d'acier, explique Mazzù. Ca le touche sûrement mais il ne le montre pas. Il s'est entraîné comme d'habitude et sans retenue. C'est un professionnel qui ne lâche rien, qui est polyvalent et se donne toujours à fond pour l'équipe. Il aurait pu être utile au Danemark. Mais l'histoire n'est pas finie : il y aura encore des matchs en juin et donc des possibilités d'être sélectionné."



Vanzeir et/ou Van der Heyden avec les Belges ?

Alors qu'Ismaël Kandouss n'a pas été sélectionné avec le Maroc, l'Union pourrait envoyer deux joueurs chez les Diables Rouges : Siebe Van der Heyden et Dante Vanzeir. Le premier a été présélectionné par Martinez ("Il n'y a pas beaucoup de choix en défense centrale gauche et Siebe pourrait être l'un des défenseurs comme Theate, Cobbaut ou Dessoleil", analyse Mazzù). Le second, toujours suspendu pour son coup donné au visage d'Ozornwafor lors de Charleroi-Union, pourrait lui goûter à une deuxième sélection. "Je sais que Martinez ne tiendra pas compte de son geste, commente Felice Mazzù. S'il estime que Vanzeir doit être repris par rapport à ses qualités et à l'équilibre du groupe, il sera repris. Dante s'entraîne avec le groupe et fait quelques séances supplémentaires. Il est bien, souriant et nous sommes tous impatients que sa suspension se termine."

L'Union devrait quoi qu'il arrive envoyer certains joueurs en sélection comme Teddy Teuma (Malte), Anthony Moris (Luxembourg) ou encore Loïc Lapoussin (Madagascar). Kaoru Mitoma a de son côté été appelé pour jouer avec le Japon face à l'Australie et le Vietnam.