Felice Mazzù, le coach des Unionistes, était satisfait de la prestation de ses troupes qui enchaînent avec une troisième victoire de suite en ce mois de décembre. "Nous avons fait une très bonne première mi-temps avec pas mal de maîtrise technique et de bons mouvements, analyse-t-il. En deuxième période, nous avons joué trop bas à mon goût et nous avons eu quelques difficultés pour gérer leurs longs ballons vers Zinho Gano. Nous n’étions pas au top dans les duels aériens mais nous avons eu assez de maturité pour garder notre avance."

À la fin de la rencontre, plusieurs joueurs étaient au sol, fatigués des nombreux efforts consentis. "Nous sommes en train d’enchaîner des rencontres avec des joueurs qui n’ont pas l’habitude de cela. Certains commencent à être fatigués en cette fin d’année mais nous pouvons malgré tout être fiers et satisfaits de ce résultat car ce n’est vraiment pas simple de venir gagner à Zulte."

Il reste désormais deux matchs, contre le Cercle et La Gantoise, avant de clôturer cette incroyable année 2021. "On va penser au Cercle de Bruges dès ce jeudi matin. Il faudra, malgré tout, prendre match par match et continuer du mieux possible jusqu’à la fin de l’année civile et pourquoi pas accrocher cette première place avant de passer à 2022."