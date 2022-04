Tous les voyants sont au vert à l’Union. Dès jeudi, Felice Mazzù a retrouvé ses sept internationaux qui font partie d’un groupe ne comptant aucun blessé. Alors que Dante Vanzeir fera son retour de suspension le week-end prochain, le leader de la compétition peut se targuer d’avoir la meilleure défense du Royaume, le gardien comptant le plus de clean-sheets, la meilleure attaque du pays et le meilleur buteur de Pro League. Pas mal pour une équipe qui s’apprêtait il y a tout juste un an à affronter Seraing lors de la 25e journée… de 1B Pro League.