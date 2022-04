Assis tranquillement en tribunes, clapettes aux pieds, Deniz Undav regarde la pelouse du stade Marien avec le sourire goguenard du buteur excité par le mois qui l’attend et du joueur un peu provoc’ sur les bords qu’il est, ne cachant pas son ambition. Il n’hésite d’ailleurs pas une seconde quand on commence par lui demander ce qu’il vise, dans ces Champions playoffs : "Gagner le championnat ! C’est notre but. On est premier et on veut être champion."

(...)