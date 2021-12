C’est la plus belle année de ma carrière." Les mots sont ceux de Dante Vanzeir et les faits parlent pour lui : champion de D1B et meilleur joueur de la série la saison dernière, le Belge de 23 ans a explosé en Jupiler Pro League avec l’Union, au point de devenir Diable rouge. "Ce sera difficile de réussir une nouvelle année comme celle-ci, mais je me dirai peut-être dans le futur : ‘En fait, c’était possible !’ J’ai encore de belles choses à réaliser comme jouer en Ligue des champions ou participer à une Coupe du monde."

À quelques jours du dernier duel de l’année pour l’Union, Vanzeir a pris le temps de rembobiner le film de 2021 étalé en sept dates clés. Entre fierté et humilité.