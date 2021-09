Le capitaine saint-gillois met en avant le côté combatif de ses partenaires.

Le match nul arraché à Genk laissera des traces positives dans les têtes unionistes. Les Jaune et Bleu, pourtant menés 1-0 avec un homme de moins sur le terrain, sont revenus de l’enfer, dimanche soir, à la Cegeka Arena. Une prouesse pour les Saint-Gillois qui ont donné leur âme sur le terrain et qui ont logiquement été récompensés de leurs efforts après 90 minutes de folie.

Pour la première fois de la saison, les Saint-Gillois sont tombés sur plus forts qu’eux. Logique, aurait-on envie de dire étant donné la différence de budget entre les deux formations et les qualités individuelles des joueurs des deux camps. Mais le football n’est pas une science exacte et les Bruxellois ont dû redoubler d’efforts pour repartir de Genk avec une unité de plus au compteur (13 points sur 21).