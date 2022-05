Une "finale" de playoffs entre une équipe surprise et un gros bras qui se déroulera sur la pelouse du second nommé, alors que le premier doit rattraper son retard : voilà qui rappelle un certain Anderlecht - Zulte Waregem, en 2013. À l’époque, la bande à Francky Dury, notamment composée de Thorgan Hazard, Mbaye Leye, Steve Colpaert, Davy de Fauw et des regrettés Junior Malanda et Franck Berrier avait tenu tête aux Mauves toute la saison. En playoffs, elle avait gagné à Bruges et à Anderlecht, pour virer en tête à mi-parcours. Mais elle était retombée deuxième, avant l’ultime match, qui la voyait arriver au Parc Astrid avec un seul objectif : gagner pour refaire ses deux points de retard et fêter le premier titre de l’histoire du Essevee. En vain. Zulte avait pourtant mené 0-1, avant qu’un coup franc dévié de Lucas Biglia ne sauve Anderlecht.

Francky Dury, n’y a-t-il pas des similitudes avec l’épopée 2013 de Zulte dans cette Union ?