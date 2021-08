Cinq ans après, Guillaume François fait son retour au plus haut niveau belge.

Le 29 mai 2016, Guillaume François quittait la D1 belge sur une énorme désillusion, avec Charleroi, en finale des playoffs face à Genk (défaite 5-1). Cinq ans plus tard, et après une découverte de la D1 amateurs avec le Beerschot suivie d’un passage à Virton, l’Ardennais de 31 ans a retrouvé cette saison le plus haut niveau belge avec l’Union, dans la peau d’un titulaire. Avant le duel face à ses anciennes couleurs anversoises, le sympathique flanc droit s’est posé pour revenir sur le bon début de championnat de son équipe.

Quel sentiment cela vous procure d’être de retour en D1A, cinq ans plus tard ?

"Beaucoup de bonheur et de plaisir. Je savais, en faisant le choix de redescendre en D1 amateurs avec le Beerschot, qu’il y avait la possibilité de ne plus jamais revoir la D1. Mon objectif était de rejouer au plus haut niveau, mais ce n’était pas certain. Avec le Beerschot, nous sommes passés tout près de monter (NdlR : finale de D1B perdue face au Cercle Bruges en 2018). Puis, j’ai retenté ma chance avec Virton, où cela ne s’est pas très bien terminé. En arrivant à l’Union, j’avais une troisième chance de monter et cela a été la bonne (sourire)." ...