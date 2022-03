Parmi les belles surprises unionistes de la saison, il y a Guillaume François. Le latéral droit de 31 ans, que l'on a connu à Charleroi, Mouscron ou encore au Beerschot n'est pas toujours titulaire dans l'équipe de Mazzù mais répond souvent présent quand son T1 fait appel à lui, comme il y a trois semaines, sur le terrain d'un Antwerp qui émarge aux meilleures équipes de notre D1.

Et le Luxembourgeois savoure ce cadeau qu'il n'avait peut-être pas vu arriver lui-même, à l'été 2020, quand il quittait Virton pour le club bruxellois, toujours en D1B. "Pour moi, c'est déjà une petite victoire d'être revenu en D1A après plusieurs années passées dans des échelons inférieurs. Je voulais prouver que j'avais toujours le niveau de la D1. Au-delà de cela, c'est un plaisir de participer à une saison qui marque de la sorte le retour de l'Union et pourrait être historique. Je vis clairement une des plus belles saisons de ma carrière, même si je ne jette pas à la poubelle ce que j'ai connu ailleurs."

Reste à voir ce que Guillaume François fera dans quelques mois, alors que son contrat prendra fin en juin 2022: " Discuter de mon avenir n'est pas à l'agenda actuellement, mais je me plais ici. L'Union est un club qui me correspond et j’aime la place que j’y occupe."