Il est l’Unioniste avec le plus de capes (38) et de buts (16) chez les Diables rouges et sans doute le meilleur joueur de l’histoire du club. "Je préfère que vous disiez ‘le plus emblématique’" , nuance l’ex-meneur de jeu Paul Van den Berg, encore en parfaite forme malgré ses 85 ans.

L’ancien artiste et icône du Parc Duden n’a jamais aimé être sous les projecteurs. "Heureusement que cela ne m’arrive qu’une fois tous les 40 ans", sourit-il après notre longue séance photos. À l’occasion du derby contre Anderlecht, avec lequel il a remporté son seul titre en 1968, et avec l’aide de son ami Robert De Pot (l’ex-bras droit de Michel Verschueren), il a accepté de plonger dans ses souvenirs.