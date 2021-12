Felice Mazzù a remporté le trophée Goethals pour la seconde fois en quatre ans. Sous les yeux émus de Pasquale, son papa de 88 ans.

"Il ne faut pas oublier que tout ça n’est qu’un jeu."

Philippe Clement a eu la parole la plus juste lundi midi aux Salons de Romree à Grimbergen. C’était à l’occasion d’une discussion très sympa avec… Pasquale Mazzù, le papa de Felice, qui, toujours alerte à 88 ans, l’interrogeait sur la lutte entre le Club Bruges et l’Union en tête de la Pro League. On était très loin des insultes racistes du Topper de la veille.

Son trophée Raymond Goethals devant lui, Felice Mazzù s’amusait de cette conversation inattendue. Avant de recevoir une accolade chaleureuse de son confrère brugeois qui le félicitait pour sa récompense du meilleur entraîneur de l’année 2021. "Felice, c’est plus qu’un collègue. On a passé la Pro Licence ensemble et on a noué des liens. C’est lui qui méritait le trophée cette année", reconnaissait Clement.