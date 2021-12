Alex Czerniatynski a entraîné plusieurs mois l’Union lors de la saison 2005-2006.

Certains joueurs ou entraîneurs n’ont pas besoin de rester de nombreuses années dans un club pour marquer les esprits. Alex Czerniatynski fait partie de ceux-là. Ancien joueur de Malines, du Standard ou encore de l’Antwerp, "Czernia" devient l’entraîneur de l’Union saint-gilloise, alors en Division 2, en 2006, pour quelques mois. "Tout s’est passé très vite, explique, quinze ans plus tard, Alex Czerniatynski. Je connaissais la réputation de l’Union, un club familial et emblématique. Le niveau de professionnalisation n’était pas le même que les équipes du top, mais je n’ai jamais manqué de rien, hormis peut-être d’installations dignes de ce nom pour les entraînements. Avec ses moyens, le club a toujours tout fait pour que le staff puisse travailler dans de bonnes conditions."

Et cela se reflète sur le terrain avec un enchaînement de bons résultats qui permet aux Unionistes de sortir de la zone rouge d’une division dans laquelle évoluaient alors des clubs comme Courtrai, OHL, Malines ou encore l’Antwerp. "Quand un entraîneur prend en main une équipe en décembre, ce n’est jamais bon signe, sourit le sympathique Belge aux origines polonaises. Nous avons connu des difficultés au début puis cela a roulé quand j’ai trouvé mon équipe-type. Il n’y avait pas de super vedettes mais on a su trouver l’équilibre entre jeunesse et expérience. Finalement, le championnat s’est terminé trop tôt car nous étions dans une belle spirale positive…"