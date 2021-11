Où s'arrêtera l'Union saint-gilloise ? En tête avec sept points d'avance sur le Club Bruges et l'Antwerp, les Unionistes n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Ce vendredi soir, ils ont l'occasion d'engranger une septième victoire consécutive en championnat et d'augmenter (provisoirement) encore un peu plus leur avance sur leurs poursuivants face à OHL. Si les Louvanistes sortaient de plusieurs matchs encourageants, la défaite face à Seraing la semaine prochaine a replongé le club en plein de doute.

Pour cette rencontre avancée de la 16e journée de championnat, Felice Mazzù peut compter sur un groupe au complet, hormis l'absence de Senne Lynen, blessé de longue date. Le coach unioniste devrait donc logiquement reconduire le même onze de base que celui qui a débuté face à Ostende dimanche dernier.

Les compos probables :

USG : Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Marcq, Teuma, Lapoussin, Nielsen, Undav, Vanzeir

OHL : Romo, Ngawa, Dewaest, Ozkacar, Tamari, Keita, Schrijvers, De Norre, Mercier, Maertens, Kaba

Suivez la rencontre en direct dès 20h45 :