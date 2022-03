Ismaël Kandouss est passé par toutes les émotions ce samedi soir. Cela a commencé par une perte de balle fatale qui a offert le premier but à Courtrai. “J’ai peut-être connu un petit excès de confiance, explique le défenseur central. Cela s’est passé très vite. J’ai vu Lazare au milieu du terrain, j’ai voulu casser une ligne mais Faïz (NdlR : Selemani) a intercepté le ballon. Je devrai faire plus attention la prochaine fois.”

Peu après l’heure de jeu, le Marocain de 24 ans s’est magnifiquement rattrapé en inscrivant le deuxième but de ses couleurs, de la tête, sur un coup-franc de Nielsen. “J’ai eu pas mal d’occasions depuis le début de la saison mais j’avais soit été maladroit soit malchanceux. Il y avait une petite frustration et j’ai essayé de travailler cela car si c’est important de bien défendre, on me demande aussi d’être efficace offensivement.”

Finalement, l’Union repart du Stade des Éperons d’or avec trois points très précieux. “C’est un soulagement, ces victoires font du bien. C’était compliqué pour nous tous en début de match mais la finalité est belle. Même dans la difficulté, nous arrivons à nous relever ce qui est notre grosse force depuis le début de la saison. COllectivement, nous avons un sacré mental.”

Undav : “Je pensais qu’elle passait au-dessus”

Deniz Undav a offert la victoire grâce à un incroyable tir de loin. “Depuis le début de la saison, ma famille me dit de plus tenter ma chance de l’extérieur du rectangle. J’en ai eu l’opportunité et je l’ai fait. La balle a rebondi un tout petit peu avant mon tir, ce qui m’a aidé. Je pensais d’abord que le ballon allait au-dessus du goal, puis j’y ai cru… C’est un sentiment spécial surtout quand les fans te huent.”