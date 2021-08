Après leur défaite à Malines, les joueurs de l’Union ont dû rapidement tourner le bouton. Ce samedi, un gros match attend l’équipe surprise de ce début de saison, face au Standard. "Le groupe était logiquement déçu en début de semaine", explique Karel Geraerts", le T2 de Felice Mazzù."Nous avons beaucoup parlé entre nous et nous avons tiré des leçons pour améliorer certains points, comme l’efficacité. Le staff a aussi expliqué aux joueurs que la prestation n’était pas mauvaise, loin de là."

Devant ses supporters, qui sont attendus en nombre au stade Marien, l’Union jouera un match au sommet face à un adversaire qui s’est installé sur la troisième marche du podium avec trois victoires et une défaite. "Personne ne s’attendait à ce que le Standard soit à cette position", affirme Geraerts. "On entendait surtout que beaucoup de joueurs devaient partir, que d’autres allaient se retrouver dans le noyau B… Mais Mbaye Leye a finalement bien mis les choses en place, à sa manière, et cela fonctionne. Je m’attends à un match assez dur car avec le Standard, il faut toujours s’attendre à une équipe qui se bat à chaque match."

La rencontre aura une saveur particulière pour Karel Geraerts qui a joué à Liège durant trois saisons, entre 2004 et 2007. "Ce sera un match spécial pour moi car j’ai passé trois saisons magnifiques là-bas. J’ai encore plusieurs amis à Liège dont Eric Deflandre de qui j’étais très proche quand j’ai joué au Standard. Les deux équipes ont leur propre style mais je me rends compte qu’autant l’Union que le Standard ont des supporters très émotionnels. Même si les fans sont plus nombreux à Sclessin, on ressent qu’il s’agit de la même passion."