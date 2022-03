Kacper Kozlowski est du genre précoce. En mai 2019, le milieu de terrain faisait ses débuts professionnels à 15 ans et 215 jours, établissant un nouveau record dans le championnat polonais. Deux ans plus tard, à 17 ans et 246 jours, l’international polonais devenait le plus jeune joueur de l’Histoire à prendre part à une rencontre de l’Euro.

Transféré par Brighton cet hiver pour la somme de 9,5 millions d’euros puis prêté dans la foulée à l’Union jusqu’à la fin de la saison, le joueur de 18 ans n’a pas encore eu le temps de montrer tout son talent dans la capitale. Freiné par une blessure et par la concurrence, celui qui ne comptabilise que 49 minutes en 2022 compte bien monter en puissance dans les prochaines semaines.



