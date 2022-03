En s'imposant ce vendredi, l'Union prendrait 10 points d'avance sur Bruges alors qu'il ne restera que trois matches à jouer pour les Blauw en Zwart. Un succès contre Ostende serait donc synonyme de première place au terme de la phase classique et du ticket européen qui va avec.



Si Vanzeir est toujours suspendu, Sorinola a été malade toute la semaine et n’est pas dans la sélection. Pour le reste, Mazzù peut compter sur un groupe complet et devrait reconduire Kozlowski, passeur face à OHL, aux côtés d'Undav.

Bonne nouvelle du côté d’Ostende : Indy Boonen, qui s’était gravement blessé lors de la troisième journée de championnat face à Gand, fait son grand retour dans la sélection.





Le onze probable de l'Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Nielsen, Teuma, Lapoussin, Lazare, Kozlowski, Undav





Suivez Union-Ostende en direct commenté dès 20h45: