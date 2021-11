Son attitude a parlé pour lui. Habituellement si remuant devant son petit banc, branché sur piles, entre hurlements de consignes, sifflets et encouragements, Edward Still s’est longtemps tu ce samedi soir. Son immobilisme et ses périodes de longs silences, principalement en première mi-temps quand l’Union déferlait sur son équipe, traduisaient une impuissance vertigineuse. Le jeune entraîneur (30 ans) ressassait probablement ses choix. Et constataient ses erreurs.