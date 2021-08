Kaoru Mitoma, prêté par Brighton, sera-t-il le dernier arrivé dans les rangs unionistes ? C’est en tout cas ce que Karel Geraerts, l’assistant de Felice Mazzù, a expliqué devant la presse.

"Je pense que notre mercato est fini, a affirmé l’ancien milieu. En tant que staff, nous espérons toujours avoir de bons joueurs en plus mais notre noyau est assez complet. De plus, nous avons pu garder tout le monde. Certains joueurs ont réalisé de très bonnes prestations. Nos attaquants se sont aussi mis en vitrine durant ce bon début de saison. Malgré cela, nous avons gardé notre noyau intact ; c’était le plus important."

Un noyau qui s’apprête à jouer un match au sommet face aux Liégeois devant plusieurs milliers de supporters unionistes. "Quand un stade est plein, cela donne de la motivation supplémentaire", avoue Casper Nielsen, vice-capitaine de l’équipe. "J’espère que nous garderons le niveau que nous avons affiché à domicile (face au Club Bruges et contre Courtrai). Si nous parvenons à atteindre notre niveau face au Standard, le match sera plus facile. En étant bons à la balle et en gagnant nos duels, nous pouvons faire quelque chose de bien."