La longue et chaleureuse accolade entre Felice Mazzù et le président Alex Muzio devant le vestiaire unioniste valait mieux qu’un long discours. À la Côte, l’Union a réalisé une énorme performance en décrochant le titre de champion d’automne, à deux matchs de la fin du premier tour.

Un véritable exploit pour le promu qui avait déjà reçu ce titre honorifique la saison dernière en Division 1B, après sa victoire face au Lierse le 5 décembre 2020… "Même si ce n’est pas grand-chose, c’est toujours bien pour l’énergie positive et pour notre futur, expliquait Felice Mazzù. Mais il faut rester calme et retourner travailler dès ce lundi. Car ce résultat peut être dangereux : si on manque de simplicité et si on pense qu’on est devenu des autres joueurs, nous pourrions le payer."