Les acharnés de l'histoire de l'Union Saint-Gilloise n'ont pas oublié la date du 7 octobre 1964. Ce jour-là, les Bruxellois sont battus par la Juventus (1-0) en match retour de Coupe des villes de foires après avoir été écartés au match aller sur le même score.

Depuis cette date, les Unionistes n'ont plus participé au moindre match européen. 58 ans plus tard, la donne devrait changer... En cas de victoire face à Ostende ce vendredi soir, les hommes de Felice Mazzù seraient assurés de la première place en fin de phase classique. Et recevraient de facto au minimum le plus petit ticket européen en se retrouvant au deuxième tour préliminaire de la Conférence League... s'ils n'arrivent pas à attraper un plus gros ticket durant les Champions Playoffs.



(...)