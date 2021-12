Face à un concurrent au top 4, les Bruxellois ont bien défendu mais sans trouver la faille devant.

La réception de la Gantoise sonnait comme un beau test pour le leader en cette fin d’année. Assurés avant la rencontre de passer le Nouvel An avec au moins six points d’avance sur leur premier poursuivant, le Club Bruges, les hommes de Felice Mazzù accueillaient un candidat aux PO1 qui restait sur huit victoires d’affilée, toutes compétitions confondues. Et pour cette dernière de 2021, les locaux ont fêté plusieurs premières.

Pour la première fois de la saison, un match de l’Union s’est soldé sur un score nul et vierge. Un résultat logique reflétant les prestations des Bruxellois ces dernières semaines avec une solidité défensive et une inefficacité des attaquants.