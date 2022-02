Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 21 buts encaissés en 26 rencontres, l’Union a de loin la meilleure défense du Royaume. Mieux encore, les hommes de Felice Mazzù affichent un total de treize clean sheets depuis le début de la saison, soit une tous les deux matchs dont trois réalisées sur le dernier triptyque Club Bruges - Anderlecht - Antwerp.

Un exploit qui est l’œuvre du collectif, selon notre consultant Thomas Chatelle : "Quand une équipe parvient à performer défensivement de la sorte, c’est souvent le fruit du travail des attaquants jusqu’au gardien. Undav et Vanzeir font un gros travail de contre pressing. L’Union a le collectif le plus performant de Belgique, le plus cohérent et le plus généreux. Les joueurs coulissent bien, ils parviennent à boucher pratiquement tous les angles et à empêcher tous les dangers, que ce soit sur phases arrêtées grâce à la taille, ou sur phases construites, via des courses et du pressing."