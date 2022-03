Ce devait être un vendredi parfait : deux joueurs appelés en sélection par Roberto Martinez, dont une toute première sélection pour Van Der Heyden, une victoire devant son public contre un Ostende décroché et l’assurance, déjà, de remporter la phase classique et de tenir un ticket européen avant même le début des playoffs. Mais le plan ne s’est pas déroulé comme espéré par l’Union, en ouverture de cette 32e journée puisque le KVO a accroché le nul. Bruges aura l’occasion, dimanche, de revenir à cinq points des Jaune et Bleu, s’il prend le dessus sur Genk. Si le Club est battu ou partage, l’Union "fêtera" le titre de champion de la phase régulière devant la TV, en repensant à cette occasion manquée de prendre plus d’avance.

(...)