Rapidement devant puis réduit à dix, le leader a assez facilement renoué avec la victoire et laissé le Sporting à ses balbutiements.

Ça y est, c’est fait ! Felice Mazzù a enfin gagné au Mambourg dans la peau du coach adverse. Il avait échoué avec le White Star en 2012 puis avec Genk en 2019. Ce samedi, il a vaincu le signe indien. Brillamment. Après le 4-0 bien tassé de l’aller, début novembre, son équipe a flanqué une nouvelle gifle à son Charleroi natal, ce samedi, dans un stade balayé par un vent piquant. Le mérite en revient aussi et surtout à ses joueurs qui, après avoir trébuché dimanche dernier contre Saint-Trond (0-1), se sont remis dans le bon sens.

La déviation victorieuse - et un peu chanceuse - de Burgess, sur une reprise de Lapoussin consécutive à un corner mal dégagé par Heymans, a forcément aidé (0-1, 4e). Cela a contraint Charleroi à prendre l’initiative - ce qu’il peine à faire - et permis à l’Union d’attendre, ce qui lui convient au contraire plutôt bien. D’autant plus qu’il y avait de la friture dans les transitions carolos, et trop de déchets pour briser l’organisation bruxelloise. Nielsen était absent ? Ah bon ! Marcq, en pure sentinelle, et Teuma, généreux, ont constamment comblé les brèches. Ils ont étouffé l’entrejeu carolo. Lazare a été besogneux, lui aussi, et buteur en reconversion (0-2, 38e). Prêté par Charleroi, l’Ivoirien n’a pas célébré son but.