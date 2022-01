Grâce à un penalty inscrit à la 100e, l’Union s’est offert Genk et neuf points d’avance sur Bruges.

Toute la D1A est prévenue : il va falloir se lever tôt pour déloger l’Union de sa première place. Les Bruxellois ont battu dimanche Genk au terme d’un thriller qui démontre que le leader a non seulement beaucoup de qualités, mais aussi des nerfs solides. Impressionnants de maîtrise en première période, les Jaune et Bleu ont souffert toute la seconde, plié, encaissé une égalisation difficile à avaler sur penalty, cru qu’ils repassaient devant à la 95e avant que le but ne soit annulé, pour porter l’estocade finale à la centième minute. Incroyablement travailleur jusque-là, son duo Undav-Vanzeir était récompensé puisque le premier obtenait le penalty de la victoire, transformé par le second.

(...)