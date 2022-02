On pouvait s’en douter et on en a eu la confirmation ce samedi : Saint-Trond a donné des idées aux autres "petits" braquets de D1A qui affrontent l’Union. Deux semaines après avoir perdu face aux Canaris, le leader a été contraint, à nouveau chez lui, à un triste 0-0. Un très triste 0-0, même, tant ce match haché se sera déroulé sur un faux rythme quasi permanent, à l’exception des dix dernières minutes de chaque mi-temps, seuls moments où Eupen a failli craquer.