L'Union Saint-Gilloise continue son début de saison de rêve. Face à Zulte-Waregem, tout n'a pas été simple mais les Bruxellois ont assuré l'essentiel avec une victoire 2-1. Les Flandriens avaient été réduits à dix dès la 9e avec l'exclusion de Sissako. Si les Unionistes ont poussé en première période, c'est finalement en début de second acte que Undav a trouvé la faille dans la défense regroupée de Zulte.

Les Bruxellois pensaient avoir fait le plus dur mais se sont faits surprendre par Zinho Gano à la réception d'un centre anodin de Jean-Luc Dompé et qui remettait les deux équipes à égalité. Alors qu'on s'orientait de plus en plus vers un partage, le jeune Sorinola a placé l'Union aux commandes à cinq minutes de la fin de la rencontre.

Avec ce succès, les Unionistes prennent la tête provisoire de la Pro League, en attendant le résultat du Club Bruges ce soir face à Charleroi.