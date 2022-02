Quelques heures après avoir appris que son attaquant serait suspendu cinq matchs ferme plus trois avec sursis, et qu'il écopait d'une amende de 6500 €, l'Union a annoncé ce mercredi qu'elle n'interjetterait pas appel de la sanction du Comité disciplinaire.

"La Royale Union Saint-Gilloise et Dante Vanzeir ont décidé de ne pas interjeter appel de la suspension rendue", a annoncé le club dans un communiqué. "Le club et le joueur ont toujours promus les valeurs de respect ainsi que le fair-play et considère qu‘à ce titre une telle faute est particulièrement inadmissible. Ces raisons justifient le respect de la décision prononcée."

Dante Vanzeir devrait donc être de retour pour le dernier match de la phase classique.

À noter que le Parquet peut décider de son côté de faire appel de la sanction, s'il l'estime trop clémente.