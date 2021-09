Chaussée de Bruxelles, à Forest, deux heures avant Union - Standard : les abords du Stade Marien sont déjà remplis de supporters unionistes, une bière à la main, dans une ambiance bon enfant.

La même chaussée, deux heures après Union - Standard : les abords du Stade Marien sont à nouveau remplis de supporters unionistes, une voire deux bières à la main, dans une ambiance toujours aussi amicale.

Depuis son titre en D1B et son magnifique début de saison en D1A, l’Union Saint-Gilloise attire les regards. Plus de 6 000 personnes ont pris place dans les travées de l’enceinte mythique lors du match face aux Liégeois, il y a maintenant 12 jours.