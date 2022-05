A.M

A.M

A.M

"Felice Mazzù nous a fait savoir qu’il cassait son contrat suivant la loi du 3 juillet 1978. Notre entraîneur nous avait averti qu’il était en pourparlers avec le RSC Anderlecht. Les clubs ne sont néanmoins pas parvenus à un accord. Notre coach nous a donc communiqué en ce jour sa décision de mettre fin à la collaboration", indique tout d'abord le dauphin de la Pro League.

Le club se dit très déçu des agissements de son voisin bruxellois... et de Felice Mazzù. Des suites juridiques seront d'ailleurs entreprises par les pensionnaires du Stade Joseph Marien."L’Union est stupéfaite des agissements de son coach et du RSC Anderlecht et analysera quelles suites juridiques donner à cette affaire."

L'Union Saint-Gilloise a, à la fin de son communiqué, tenu à remercier très brièvement l'ancien entraîneur de Charleroi et de Genk. "Toute la famille Unioniste remercie Felice Mazzù pour son travail lors des deux saisons précédentes avec notamment la promotion et la fantastique deuxième place."