Dans un long format publié ce vendredi matin, Marca dresse un portrait du surprenant leader de la Pro League.

Situé dans la commune de Saint-Gilles, également appelée "La pequeña España" (La petite Espagne), le club est suivi par de nombreux immigrants espagnols qui ont rejoint la Belgique entre les années 50 et 60.

C'est donc dans ce quartier du sud de Bruxelles que se produit actuellement le "dernier miracle du football continental". Après avoir rejoint l'élite 48 ans après son départ, L'Union est en tête de la Pro League avec un des noyaux les plus modestes de la compétition. D'après le quotidien espagnol, l'USG déploie un jeu joyeux, lui permettant d'être l'équipe avec le plus de buts marqués et le moins de buts encaissés. Les stars de l'équipe ? "Deniz Undav et le jeune talent belge Dante Vanzeir, récemment appelé avec les Diables rouges".

Si la saison des hommes de Felice Mazzù est féérique, ce n'est pas ce qu'il se passe sur le terrain qui stupéfie le plus nos confrères espagnols. Les tribunes, habitées par des supporters de différentes nationalités, laissent le quotidien espagnol sans voix.

Marca en a profité pour interviewer un supporter... pas comme les autres ! Juan Benjumea Moreno est Espagnol et représente le parti Groen au sein de Parlement bruxellois. Il est un fervent supporter des Unionistes. "Quand je suis arrivé à Bruxelles, on m'a dit que je devais supporter l'Union. Au Joseph Marien, il n'y a ni insultes ni chants contre le rival. L'adversaire est un invité qui participe à la fête du football". Le politicien se souvient. "Un jour, l'Union recevait le Standard et de nombreux supporters anderlechtois sont venus insulter le club liégeois. Les ultras unionistes se sont alors énervés en les invitant à ne plus revenir au stade car ici, on ne provoque pas l'adversaire".

Grâce à cette mentalité, le matricule 10 est souvent bien reçu lorsqu'il se rend en déplacement. "Les autres clubs adorent cette attitude. Les supporters nous reçoivent d'ailleurs avec des pancartes de bienvenue", raconte Maarten Verdoodt, directeur de communication du club, à nos confrères de Marca.

"C'est plus une famille qu'une entreprise"

Moreno est définitivement tombé sous le charme de son nouveau club. "Dans la tribune principale, là où se trouvent les supporters les plus bruyants, je pensais qu'il y aurait des bagarres mais ça n'est pas du tout le cas. J'y suis allé avec mon fils. Il y a d'ailleurs beaucoup de familles avec des enfants. Cela ressemble plus à une famille qu'à une entreprise".

Que reste-t-il de l'immigration espagnole aujourd'hui ?

Plus de septante ans après l'immigration en masse des Espagnols dans le Royaume, l'influence est toujours présente selon Maarten Verdoodt. "Ils ont une influence dans le club. Il y a beaucoup de supporters espagnols et italiens à l'Union. Les expatriés européens qui débarquent à Bruxelles deviennent supporters de l'Union. On a d'ailleurs un fanclub dans le quartier européen".

Moreno, membre du fanclub, ajoute. "Il n'y avait pas de groupe de supporters reconnu, il y avait un groupe monté par des Italiens, les Union Bhoys. Maintenant il y a de plus en plus de supporters, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs. Dans mon groupe de supporters, il y a des Espagnols, des Allemands, des Chypriotes, des Grecs et des Turcs".

Pour conclure son article, Marca reprend un chant bien connu au Parc Duden... ""Bruxelles, Ma ville, Je t'aime, Je porte ton emblème, Tes couleurs dans mon coeur, Et quand vient le week-end, Au parc Duden, Je chante pour mon club, Allez l'Union"