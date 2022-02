Kaoru Mitoma est de retour ! Près d'un mois et demi après sa blessure encourue lors d'un match amical de fin de stage, en Espagne, le Japonais a fait son retour dans le groupe cette semaine.



Remis de sa blessure à la cheville, il sera du voyage ce samedi à Charleroi. "Il a repris les entraînements avec le groupe cette semaine et sera dans la sélection, a affirmé Karel Geraerts, le T2 de Felice Mazzù. Une titularisation ? Il ne faut pas oublier qu'il a été absent de longues semaines..."

Dans l'autre sens, Casper Nielsen et Ismaël Kandouss quittent le groupe et rejoignent Siebe Van der Heyden, tous les trois suspendus. "C'est vrai que c'est la première fois que nous avons trois joueurs suspendus au même moment, a avancé Geraerts. Mais nous avons souvent eu des absences de joueurs importants : Senne Lynen s'est blessé alors qu'il était souvent titulaire, Mitoma a été sur la touche durant un moment. Nous avons un bon groupe et nous serons prêts ce samedi malgré les absences."

Ces suspensions devraient profiter à Koki Machida et Jonas Bager en défense et à Damien Marcq dans le milieu de terrain.