Trois jours plus tard, l’Union SG se rend à nouveau à Seraing pour y disputer ce mardi soir la deuxième mi-temps du match arrêté après 45 minutes en raison du brouillard. "L’état d’esprit des joueurs était bon dans le bus sur le chemin du retour, explique Felice Mazzù. Le groupe devient de plus en plus mature et a rapidement accepté la décision. Bien sûr, tout le monde se posait des questions sur le règlement car rien n’était vraiment clair. Le plus embarrassant reste de devoir avoir un nouveau trajet en bus."