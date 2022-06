Après trois jours de tests physiques et médicaux, les choses sérieuses ont commencé ce jeudi, pour le vice-champion de Belgique. C’est parti pour un mois de préparation avant le premier match officiel, Saint-Trond - Union, le samedi 23 juillet, une semaine avant la réception de Charleroi. Et, surtout, avant un premier gros rendez-vous européen, le 2 ou 3 août : le troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre Benfica, les Rangers, le PSV ou le Dynamo Kiev (s’il se qualifie). Idéalement, il faudra être prêt d’emblée pour ce duel à 5 millions €. "L’ambition reste la même : gagner chaque match, mais sans fixer d’objectif maintenant", explique Philippe Bormans.

Ne comptez pas sur le CEO pour parler du top 4. "Non. Avant cela, on veut d’abord se qualifier pour la Ligue des champions, ou, si on échoue, faire du mieux qu’on peut en Ligue Europa."