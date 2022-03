Les adversaires de l’Union sont prévenus : mener au score contre les Bruxellois n’est pas nécessairement un gage de victoire. Depuis le début de la saison, les hommes de Mazzù ont encaissé en premier à huit reprises pour au bout du compte quatre victoires, dont les deux derniers matchs, un nul et trois défaites.

Vendredi, à OHL, c’est une erreur d’Ismaël Kandouss, sous la forme d’une faute de main inutile provoquant un penalty, qui a placé les visiteurs dans une situation délicate… avant un triplé d’Undav et un but de Teuma. "Mon groupe ne lâche jamais rien", explique Mazzù, l’entraîneur de l’Union. "Quelle que soit la situation, les joueurs essayent toujours d’aller vers l’avant et de marquer des buts. Il y a une grande soif de victoires. C’est la deuxième fois en deux matchs qu’on débute une rencontre par une erreur, mais la confiance est présente dans le groupe grâce à tous les acquis accumulés depuis deux saisons. Ils savent qu’ils sont capables de retourner toutes les situations."