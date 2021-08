Qui aurait imaginé un tel début de saison du côté de la Butte ? Après six journées de championnat, l’Union saint-gilloise est seule en tête avec 12 points sur 18 et la meilleure différence de buts de la série (+8).

Mieux encore : le jeu proposé par le promu est des plus alléchants. Si certaines individualités sortent du lot, comme Vanzeir ou Undav, la réussite des Bruxellois tient à un mot : l’équipe. "Le collectif est vraiment notre plus grande force", avance Casper Nielsen, vice-capitaine de l’Union, auteur d’une rencontre de haut vol face au Standard. "Nous courons beaucoup et nous travaillons tous très dur en équipe. À l’Union, ce n’est pas simplement un joueur qui marque : ce sont tous les joueurs qui défendent et qui attaquent ensemble pour gagner. Quand on voit que le Standard n’a pas cadré un seul tir, grâce à notre bon contrôle du terrain en bloc bas, c’est une fameuse réussite."