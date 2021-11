L’Union peut-elle aller au bout et décrocher le titre de champion de Belgique ? Voilà une question que beaucoup de spectateurs attentifs de la Pro League se posent après la première partie de saison canon du club bruxellois.

Dix consultants, cinq francophones et cinq néerlandophones, ont joué le jeu et ont répondu à cette question difficile à 19 matchs de la fin de la phase classique. Avec une constante : ils espèrent que les Unionistes iront au bout… mais pensent que ce sera compliqué.

Nordin Jbari

"J’espère qu’ils iront le plus loin possible mais je ne les vois pas finir champions de Belgique. Avant le début de la saison, j’aurais misé sur une cinquième ou sixième position. Maintenant, je pronostiquerais une quatrième place avec le titre pour Bruges. Ils doivent viser les playoffs 1 mais je m’attends à une mini-compétition difficile pour eux. Plusieurs grosses équipes vont revenir dans le coup comme Genk ou même Anderlecht. Dès le début du championnat, on avait pu voir que l’Union allait faire mal à toutes les équipes de Belgique grâce à son système avec deux attaquants. Les défenseurs préfèrent toujours être en contact avec les attaquants alors qu’Undav et Vanzeir sont toujours en mouvement. Il faudra voir comment l’équipe réagit si l’un ou l’autre se blesse. En tout cas, j’adore voir cette équipe jouer avec de la vie, de la folie et surtout beaucoup de talent."