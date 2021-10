Nous sommes arrivés au tiers de la phase classique. Et une des grandes questions de la saison est déjà toute trouvée : jusqu’où ira l’Union ? Quand le promu parvient à gagner un match en étant mené 0-2 à la pause avec un homme en moins, même si c’est contre l’autre promu, on peut commencer à se dire que sa position en haut de tableau n’est pas juste le coup classique du montant de D1B qui continue sur son élan de l’année précédente pendant un temps. Surtout quand le montant a aussi gagné contre Anderlecht et le Standard et qu’il a la meilleure attaque de la compétition.