ne opération, un scandale et un doute. Ce sont les trois mots qui ont jalonné la semaine. Dans un ordre chronologique inversé. En effet, alors qu’il a disparu du casting du Real Madrid depuis plusieurs semaines, Eden Hazard va, une nouvelle fois, passer sur le billard. Une opération qui marque évidemment la fin de sa saison, entérine sans doute son absence des matches des Diables rouges en juin et, surtout, hypothèque, n’ayons pas peur de le dire, la suite et la fin de sa carrière. Nous ne pouvons que croise les doigts pour que l’histoire d’Eden Hazard ne s’arrête pas sur cet échec en Espagne.