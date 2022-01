J’aime les ambiances de salle de presse. Surtout quand un match se termine et que celui que tu dois commenter n’est pas prêt de commencer. C’était le cas dimanche à Malines, sur le coup de 17H45. Une atmosphère particulière où chaque journaliste, qu’il soit néerlandophone ou francophone, interrompt sa discussion du moment. Ce moment où tous les regards se tournent vers l’écran de télé. Ce moment où plus rien ne compte. Ce moment où l’Union obtient un pénalty.