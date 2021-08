Une chronique de Vincenzo Ciuro.

Deux gamins. Un ballon. Un terrain doté d’une pelouse impeccable. Mais surtout un kop encore bien chaud. Il est aux alentours de 23 h, samedi soir. La scène se déroule au stade Joseph Marien et elle est juste magique. Les "oh oh oh" sortant de la tribune des Union Bhoys pour encourager la conduite de balle de ce jeune footballeur. Les applaudissements ensuite quand le ballon rentre au fond. On se croirait sur le terrain d’une P3 en plein après-midi, la clameur en moins. Beau et unique. Comme ce club historique.